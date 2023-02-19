تلاعب وتحايل! .. "ظهرت لعبة لجنة الحكام وانكشف المستور"

طريقة تحايل على قوانين لجنة الحكام باتحاد الكرة السعودي

هاجم الإعلامي الرياضي عدنان جستنيه لجنة الحكام باتحاد الكرة السعودي، بسبب قدرة بعض الأندية على التلاعب والتحايل، من أجل حرمان منافسيها من طلب حكام أجانب.

ونشر أحد الحسابات سؤالًا إلى اتحاد الكرة، بشأن المدة الملزمة لطلب حكام أجانب وهي 15 يومًا، وإذا طلب الفريق الضيف نفس الطلب قبل المدة الملزمة وألغى الطلب قبل نهايتها بدقائق، لا يستطيع الفريق الآخر طلب حكام أجانب بسبب ضيق الوقت.

ورد جستنيه عبر حسابه الشخصي على موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي على هذا الأمر، مُهاجمًا لجنة الحكام باتحاد الكرة، ومُشيرًا إلى أن اللعبة انكشفت أمام الجميع.

وكتب جستنيه: "ظهرت اللعبة وانكشف المستور، إن صح هذا التلاعب والتحايل وبموافقة أصحاب الشأن، لا كدة مرة كثير".

ويبدو أن بعض الأندية تتبع هذا الأسلوب، من أجل حرمان منافسيها من طلب حكام أجانب، وإجبارهم على خوض المباريات بحكام محليين.