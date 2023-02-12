"تلاحقون الجماهير فقط؟!" .. "إيريا" تتسبب في هجوم جديد على إدارة الاتحاد

الاتحاد أعلن فسخ عقده مع شركة "غيريا" قبل عدة أشهر، وتعاقد بعدها مع "نايكي"

تحقيق الاتحاد لقب كأس السوبر السعودي، لم يحد من هجوم البعض على إدارة أنمار الحائلي، بل كان سببًا، وإن كان فرعيًا، في هجوم الإعلامي الرياضي خضر المقعدي هذه المرة.

العميد توج بطلًا للسوبر المحلي في أواخر يناير الماضي، بعد الفوز أمام الفيحاء بثنائية نظيفة، في النهائي.

وعقب هذا التتويج، خرجت شركة "إيريا" للملابس الرياضية، رغم فسخ النادي الجداوي لعقده معها قبل عدة أشهر، لتعلن عن خصم خاص على طواقم العميد بمختلف أنواعها سواء الرسمية أو الاحتياطية أو الخاصة بالتدريبات.

وبعد مرور قرابة الأسبوعين على إعلان "إيريا"، تساءل المقعدي عن سبب صمت إدارة الحائلي على اختراق الشركة لحقوق الاتحاد، موجهًا حديثه للجنة القانونية في النادي، إذ كتب عبر حسابه على "تويتر": "شغلكم فقط مقتصر على ملاحقة الجماهير؟!".

يذكر أنه في 29 من أكتوبر 2022، أعلن الاتحاد التعاقد مع شركة "نايكي"، وفسخ عقد "إيريا"، بداعي عدم التزامها بإرسال طواقم الفريق في الأوقات المحددة. (طالع التفاصيل)

بينما ردت الشركة متهمة إدارة الاتحاد بعدم الرد على خطاباتها، مما كلفها خسائر مضاعفة، وتحديدًا بعد الفشل في الحصول على الرخصة الآسيوية. (طالع التفاصيل)