تكلفته ربع مليون جنيه إسترليني.. الكشف عن المقر السري لجلسات استماع مخالفات مانشستر سيتي

مقر سري لمحاكمة مانشستر سيتي...

كشفت تقارير صحفية عن تفاصيل المقر السري، الذي يحتضن جلسات استماع قضية مانشستر سيتي، والذي يواجه فيها الفريق الإنجليزي 115 تهمة انتهاك قواعد اللعب المالي النظيف.

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وبدأت اليوم الإثنين جلسات الاستماع في القضية المعروفة إعلاميًا باسم "محاكمة القرن" والتي من المتوقع أن تستمر لمدة 10 أسابيع، على أن يصدر الحكم فيها في العام المقبل.

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وبحسب التقرير الذي نشرته صحيفة "ميل" الإنجليزية، فإن مقر جلسات الاستماع يقع في منطقة سانت بول، وتبلغ تكلفة استئجاره 250 ألف جنيه إسترليني.

وأشار التقرير إلى أن فريق دفاع مانشستر سيتي، والذي يقوده لورد بانيك، وصل أولًا اليوم إلى مقر جلسات الاستماع، ثم وصل بعدهم محامو رابطة الدوري الإنجليزي.

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ويواجه الفريق الإنجليزي، عدة عقوبات محتملة في حال ثبوت إدانته قد تصل إلى خصم 100 نقطة من رصيده في الدوري الإنجليزي الممتاز، وتجريده من الألقاب التي حققها خلال فترة المخالفات، ومن الممكن أن يهبط الفريق إلى الدرجة الثانية.

جدير بالذكر أن مانشستر سيتي، يستعد لبداية رحلته في دوري أبطال أوروبا هذا الموسم، عندما يستضيف إنتر الإيطالي، في الجولة الأولى من المسابقة مساء الأربعاء القادم.