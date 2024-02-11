خوفًا من تكرار أزمة الاتحاد .. رسالة من الرئيس التنفيذي لسباهان إلى مسؤولي الهلال قبل اللقاء المرتقب

ماذا قال الرئيس التنفيذي للنادي الإيراني قبل مواجهة الهلال في 15 من فبراير الجاري؟

يبدو أن أضرار أزمة نادي الاتحاد السعودي في إيران لا تزال مؤثرة في مسؤولي نادي سباهان أصفهان، لذلك قرر منوشهر نيكفر؛ الرئيس التنفيذي للأخير، توجيه رسالة للهلال السعودي قبل اللقاء المرتقب بين الفريقين.

العميد كان من المفترض أن يلاقي الفريق الإيراني على استاد نقش جهان، في الثاني من أكتوبر الماضي، ضمن الجولة الثانية من دور المجموعات، لكن نظرًا لوجود تماثيل عسكرية حول الملعب، منها تمثال قاسم سليماني، اعترض الجانب السعودي وتم إلغاء اللقاء، مع اعتبار الاتحاد الآسيوي لسباهان خاسرًا 3-0، وحرمانه من اللعب على أرضه لثلاث مباريات وتغريمه ماليًا.

ومن المقرر أن يحل الزعيم ضيفًا على الفريق نفسه، على الملعب ذاته، في 15 من فبراير الجاري، ضمن دور الـ16 من دوري الأبطال، وهو ما أثار الجدل.

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لكن نيكفر طمأن مسؤولي الزعيم فقال خلال تصريحاته لصحيفة "الرياضية": "تم حل أزمة الملعب، نفذنا ما طلبه الاتحاد الآسيوي وقمنا بإزالة التمثال الذي تسبب في الأزمة، وبالفعل حصلنا على إذن بإجراء المباراة على نقش جهان بشكل رسمي".

وأضاف حول المباراة: "مواجهة الهلال صعبة جدًا، سنواجه أحد أعظم أحد أندية آسيا، نعلم جيدًا قوته، فحتى في غياب نيمار لم يتأثروا أبدًا، لكننا أيضًا نملك فريقًا جيدًا، ونطمح للذهاب إلى أبعد نقطة ممكنة في البطولة مدفوعين بطموحنا الكبير".