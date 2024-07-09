"تكذيب أنمار الحائلي وسر فشل صفقة محمد صلاح" .. وزير الرياضة يكشف كواليس الاتحاد المثيرة

الاتحاد يُعاني من أزمات إدارية عديدة..

كشف الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، وزير الرياضة السعودي، أسرارًا مثيرة عن "ميركاتو" نادي الاتحاد، خلال صيف العام الماضي.

جماهير الاتحاد هاجمت المسؤولين عن الرياضة السعودية، بسبب سوء ميركاتو الفريق الأول لكرة القدم، خلال صيف العام الماضي، وسط تأكيدات من أنمار الحائلي، رئيس النادي وقتها، على أنه لم يكن يعلم قيمة الميزانية المحددة للصفقات.

وفي هذا السياق.. كذّب الفيصل في تصريحات مع "بودكاست سقراط"، تصريحات الحائلي عن عدم علمه بميزانية الصفقات؛ قائلًا: "كيف ذلك؟!.. نحن أرسلنا الميزانيات لجميع الأندية، حتى عام 2027".

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وأضاف وزير الرياضة السعودي: "ليس ذنبنا أن العميد الاتحادي، قام بالتعاقد مع بعض اللاعبين الأجانب؛ ثم فضل عدم الاعتماد عليهم خلال الموسم الرياضي الماضي".

واستشهد الأمير عبدالعزيز بن تركي، بالنجم البرتغالي جواو فيليبي "جوتا"، الذي أصر الاتحاد ومدربه - وقتها - على التعاقد معه، ثم لم يلعب لفتراتٍ طويلة للغاية.

ولم تتوقف أسرار ابن تركي عند ذلك؛ حيث أشار إلى أن الاتحاد كان يتبقى له صفقتين من لجنة الاستقطابات السعودية، في صيف العام الماضي؛ إلا أنه لم يستطع التعاقد معهما، بسبب اكتمال قائمة الأجانب في الفريق.

وعن ذلك يقول: "الاتحاد تعاقد مع لاعبين اثنين من ميزانيته الخاصة، ولجنة الاستقطابات جلبت له 3 نجوم من أصل 5، وكانت تتبقى صفقتين؛ إلا أن اكتمال القائمة عرقل الأمر".

وأرجع وزير الرياضة هذه المشكلة، إلى الفشل الإداري في نادي الاتحاد؛ خاصة أن المسؤولين في هذا الكيان الكبير، قاموا بتجديد عقود بعض اللاعبين الأجانب لفترات طويلة، قبل الميركاتو الماضي.

أسرار فشل صفقة انتقال محمد صلاح إلى الاتحاد

وبخصوص صفقة النجم المصري محمد صلاح.. أوضح الفيصل أن نادي الاتحاد طلب التعاقد مع اللاعب بالفعل، في الميركاتو الصيفي الماضي؛ وذلك لمدة موسم رياضي واحد فقط، على سبيل الإعارة.

وأضاف عبدالعزيز بن تركي: "قيمة صلاح وقتها، ولمدة موسم رياضي واحد فقط؛ كانت (مبالغ فيها) للغاية، بالمقارنة مع صفقات مثل الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو أو البرازيلي نيمار دا سيلفا جونيور".

وعلى الرغم من ذلك.. أكد وزير الرياضة على أنه تم التواصل مع نادي ليفربول الإنجليزي، الذي ينشط فيه النجم المصري؛ إلا أنهم قالوا بالحرف "اللاعب ليس للبيع"؛ ليتم صرف النظر عن الصفقة نهائيًا.

جدير بالذكر أن صلاح يرتبط بعقد مع نادي ليفربول، حتى 30 يونيو من عام 2025؛ وسط أنباء عن تمسك الاتحاد بالتعاقد معه - حتى الآن -، مع دخول عملاق الرياض الهلال في الصفقة.