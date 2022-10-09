خوسيه إنريكي نجم ليفربول ولاعب منتخبات شباب إسبانيا سابقًا يهاجم إيكر كاسياس.

تعرض النجم الإسباني إيكر كاسياس لبعض الانتقادات بسبب الجدل الذي سببه اليوم عبر تغريدة نشرها على حسابه الشخصي في موقع "تويتر".

جاء هذا عن طريق لاعب ليفربول السابق خوسيه إنريكي الذي سبق له تمثيل منتخبات الشباب في إسبانيا، حيث أكد أن كذب كاسياس غير مقبول.

وكان كاسياس قد خرج بتغريدة كتب فيها: "أتمنى أن يحترموني، أنا مثلي"، وتسببت في ردود أفعال كبيرة وضخمة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

قبل أن يقرر النجم الكبير أن يحذف التغريدة وينشر أخرى بدلًا منها، مؤكدًا أن حسابه تعرض للاختراق، وبدأ في الاعتذار للجميع على تلك الحادثة.

وكتب كاسياس في التغريدة التالية: "حسابي تعرض للاختراق، لحسن الحظ كل شيء على ما يرام الآن، اعتذاري لكل متابعيني".

وخرج إنريكي ليكتب ردًا على كاسياس: "بدلًا من الاعتذار والاعتراف بالخطأ يفضل أن يكذب على الجميع".

بينما خرج كارليس بويول هو الآخر بعد كتابته تغريدة دعم لكاسياس ليكتب: "آسف على الخطأ، لقد كانت نكتة غير موفقة، لكن دون نوايا سيئة، أتفهم أن الأمر ربما يكون قد جرح البعض".

جدير بالذكر أن تقارير عديدة كانت قد ربطت تصرف كاسياس برغبته في السخرية من الأنباء التي ربطته بعلاقات عاطفية مع بعض السيدات مؤخرًا.