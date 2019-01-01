النتائج المباشرة
الانتقالات

تقييم لويس سييرا يحسم مصير ناصر الشمراني مع الاتحاد

آخر تحديث
التعليقات()
ترغب إدارة العميد في تقييم اللاعب فنيًا من قبل المدير الفني
ماجد جزر    فيسبوك      تويتر

أكدت تقارير صحفية محلية انتظار إدارة نادي الاتحاد السعودي تقريرًا خاصًا من المدير الفني التشيلي لويس سييرا بشأن اللاعب ناصر الشمراني مهاجم الفريق.

وكان نادي الاتحاد قد تعاقد مع الشمراني فبراير الملاعب كلاعب هاو، وتم قيده في قائمة الفريق المحلية والقارية.

وترغب إدارة العميد في تقييم اللاعب فنيًا من قبل المدير الفني لتحديد إمكانية توقيع عقده معه خلال الفترة المقبلة.

الشمراني منذ وصوله إلى الاتحاد شارك في مواجهتين في دوري أبطال آسيا، أمام الوحدة الإماراتي ولوكوموتيف طشقند الأوزبكي.

القيمة السوقية للهلال السعودي تكتسح النجم الساحلي
 

اختيارات المحررين

 وأوضحت التقارير أن لويس سييرا سيحسم مصير اللاعب مع النادي خلال الفترة المقبلة وهو من سيُحدد مصير اللاعب بين البقاء هاوياً أو العودة، بعقد جديد، إلى وضعية الاحتراف.

إغلاق