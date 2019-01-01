تقييم لويس سييرا يحسم مصير ناصر الشمراني مع الاتحاد

ترغب إدارة العميد في تقييم اللاعب فنيًا من قبل المدير الفني

فيسبوك تويتر ماجد جزر

أكدت تقارير صحفية محلية انتظار إدارة نادي الاتحاد السعودي تقريرًا خاصًا من المدير الفني التشيلي لويس سييرا بشأن اللاعب ناصر الشمراني مهاجم الفريق.

وكان نادي الاتحاد قد تعاقد مع الشمراني فبراير الملاعب كلاعب هاو، وتم قيده في قائمة الفريق المحلية والقارية.

2009: الاتحاد خسر 2 - 1 ضد بوهانغ ❌

2012: الأهلي خسر 3-0 ضد أولسان ❌

2014: الهلال خسر 1-0 ضد ويسترن سيدني ❌

2017: الهلال خسر 2-1 ضد أوراوا ريدز ❌



خسرت الأندية السعودية آخر 4⃣ نهائيات خارجية، هل يكسر ⁦@Alhilal_FC⁩ العقدة اليوم؟ pic.twitter.com/Kvs5oT9LMe — موقع قول السعودي (@GoalSA) April 18, 2019

وترغب إدارة العميد في تقييم اللاعب فنيًا من قبل المدير الفني لتحديد إمكانية توقيع عقده معه خلال الفترة المقبلة.

الشمراني منذ وصوله إلى الاتحاد شارك في مواجهتين في دوري أبطال آسيا، أمام الوحدة الإماراتي ولوكوموتيف طشقند الأوزبكي.

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وأوضحت التقارير أن لويس سييرا سيحسم مصير اللاعب مع النادي خلال الفترة المقبلة وهو من سيُحدد مصير اللاعب بين البقاء هاوياً أو العودة، بعقد جديد، إلى وضعية الاحتراف.