"تقنية الفيديو ستثير الجدل في الدوري الإنجليزي"

ريتشارد ماسترز المدير التنفيذي لرابطة الدوري الإنجليزي يؤكد أن استخدام تقنية الفيديو في البريميرليج سيثير الكثير من الجدل.

فيسبوك تويتر علي رفعت

أكد ريتشارد ماسترز المدير التنفيذي لرابطة الدوري الإنجليزي أن استخدام تقنية الفيديو في البريميرليج لن يكون عاملًا مؤثرًا على سرعة اللعبة.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها ريتشاردز لصالح "سكاي سبورتس" وأكد خلالها أنهم يبذلون ما في وسعهم للإستفادة لأقصى درجة من تقنية الفيديو دون التأثير على سرعة اللعب.

"ليس لدي أي شك أن تقنية الفيديو ستكون سببًا في الكثير من الجدل في الدوري الإنجليزي، هذا قرار كبير لكننا مستعدون له".

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وأضاف: "لقد أمضينا آخر عامين نستعد للعمل بتقنية الفيديو، نحن ملتزمون بتطبيقها وقمنا بالتعامل معها خلال الفترة الماضية".

وأكمل: "أعتقد أن الجماهير تريد ألا ترى أخطاء في الدوري الإنجليزي لكنهم كذلك يريدون أن يروا المباراة تسير بسرعة دون توقف، لن تشاهدوا الحكام يستخدمون الشاشات المتواجدة في الملعب كثيرًا كما في بقية البطولات".

واختتم تصريحاته: "بالرغم من ذلك سيكون علينا أن نعمل ضمن القواعد التي وضعها الاتحاد الدولي للتعامل مع تقنية الفيديو، دون أن نقاطع المباريات كثيرًا".

جدير بالذكر أن الدوري الإنجليزي سيشهد في موسمه الجديد استخدام تقنية الفيديو للمرة الأولى في تاريخه عقب حصوله على الموافقات اللازمة قبل أشهر.