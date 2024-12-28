بعد تخفيض دعم رابطة ذوي الهمم.. راتكليف يستمر في سياسة التقشف والضحية هذه المرة الأساطير!

عمليات التقشف مستمرة في مانشستر يونايتد...

واصل السير جيم راتكليف، رئيس نادي مانشستر يونايتد، عمليات التقشف داخل أروقة النادي الإنجليزي، وهذه المرة قرر الغاء التبرعات الخيرية لأساطير الشياطين الحمر.

ومنذ استحواذ راتكليف، على حصته في مانشستر يونايتد، بدأ في مراجعة مالية جذرية، والبداية كانت بتسريح 250 موظفُا خلال الصيف الماضي، وقرر رفع أسعار تذاكر المباريات.

وبحسب التقرير الذي نشرته صحيفة "ديلي ميل" الإنجليزية، فإن راتكليف، قرر إيقاف تمويل، منظمة خيرية غير ربحية هدفها مساعدة اللاعبين السابقين للشياطين الحمر.

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ويتبرع مانشستر يونايتد، سنويًا بمبلغ 40 ألف جنيه إسترليني، لصالح تلك المنظمة، التي تأسست في عام 1985 وهدفها دعم اللاعبين السابقين الذين لم يحصلوا على رواتب خرافية خلال فترة تواجدهم مع النادي.

وكشفت الصحيفة أن بعض من لاعبي الفريق القدامى تواصلوا مع إدارة مانشستر يونايتد، وكان الأمر محبطًا بالنسبة لهم خاصة بعد مكالمتهم مع الرئيس التنفيذي للنادي عمر برادة، ليتفق معهم على اجتماع آخر في يناير.

ويعاني مانشستر يونايتد، بشكل كبير هذا الموسم، خاصة في الدوري الإنجليزي، الذي يحتل فيه المركز الرابع عشر برصيد 22 نقطة، وبفارق ثمان نقاط عن مراكز الهبوط.

جدير بالذكر أن مانشستر يونايتد، يستعد لمواجهة نيوكاسل، مساء يوم الإثنين المقبل، ضمن مواجهات الجولة التاسعة عشر من البريميرليج، على ملعب أولد ترافورد.