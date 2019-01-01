تقرير مدرب النصر يُطيح بأحمد موسى وبراد جونز خارج النادي

أحمد موسى خيب آمال جماهير العالمي خلال الموسم الحالي

فيسبوك تويتر ماجد جزر

أكدت تقارير صحفية سعودية حسم المدير الفني البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني لنادي النصر مصير اللاعبين الأجانب المُهددين بالرحيل عن الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

التقارير أشارت إلى أن المدرب البرتغالي أوصى بالاستغناء عن الأسترالي براد جونز حارس الفريق والمهاجم النيجيري أحمد موسى.

أبطال الدوري في راحة 🏆



🔶روي فيتوريا يمنح لاعبي النصر راحة لمدة 3 أيام، ليعود الفريق يوم الأحد للتدريبات مرة أخرى. pic.twitter.com/Hr1ShySzdc — موقع قول السعودي (@GoalSA) May 23, 2019

اللاعب الدولي النيجري أحمد موسى خيب آمال جماهير العالمي خلال الموسم الحالي ولم يُقدم الأداء المنتظر والمتوقع منه.

ومن المنتظر أن تشهد الفترة المقبلة مفاضلة من قبل إدارة العالمي بين العروض التي وصلت أحمد موسى مؤخرًا.

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وتستهدف إدارة النصر تحقيق أكبر استفادة من بيع أو إعارة اللاعب النيجيري من أجل إيجاد البديل المناسب.