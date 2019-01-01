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تقرير مدرب النصر يُطيح بأحمد موسى وبراد جونز خارج النادي

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أحمد موسى خيب آمال جماهير العالمي خلال الموسم الحالي
ماجد جزر    فيسبوك      تويتر

أكدت تقارير صحفية سعودية حسم المدير الفني البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني لنادي النصر مصير اللاعبين الأجانب المُهددين بالرحيل عن الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

التقارير أشارت إلى أن المدرب البرتغالي أوصى بالاستغناء عن الأسترالي براد جونز حارس الفريق والمهاجم النيجيري أحمد موسى.

اللاعب الدولي النيجري أحمد موسى خيب آمال جماهير العالمي خلال الموسم الحالي ولم يُقدم الأداء المنتظر والمتوقع منه.

ومن المنتظر أن تشهد الفترة المقبلة مفاضلة من قبل إدارة العالمي بين العروض التي وصلت أحمد موسى مؤخرًا.

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وتستهدف إدارة النصر تحقيق أكبر استفادة من بيع أو إعارة اللاعب النيجيري من أجل إيجاد البديل المناسب.

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