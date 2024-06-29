تقديرًا لحركة الغامدي وآل موسى.. الاتحاد يوافق على رحيل لاعبه إلى الاتفاق!

الاتفاق تم، وتبقى خطوة الإعلان الرسمي..

أصبح نادي الاتحاد، مُلزمًا بتنفيذ اتفاقيته مع إدارة نادي الاتفاق، والتي تعني رحيل أحد لاعبي العميد إلى صفوف النواخذة خلال موسم الميركاتو الصيفي.

وأعلن الاتحاد عن تفعيل بند شراء عقدي الثنائي أحمد الغامدي وسعد آل موسى، بعد انتهاء إعارتهما من صفوف الاتفاق، مع نهاية الموسم المنصرم، فضلًا عن تمديد فترة إعارة حامد الغامدي لموسم جديد.

وذكرت صحيفة "الرياضية" أن مدالله العليان، الظهير الأيمن بالاتحاد، أصبح قريبًا من تمثيل الاتفاق في الموسم الجديد، وفق اتفاقية بين الناديين، تقتضي بمنح الاتفاق الأفضلية في التعاقد مع لاعبي النمور، مقابل خصم حصة من انتقال الغامدي وآل موسى.

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واتفق "النواخذة" مع الاتحاد على التنازل عن المدة المتبقية في عقد العليان، وأن يوقع اللاعب على عقد لمدة 4 أعوام مع الاتفاق، بدءًا من الموسم المُقبل، ليسدل العليان الستار على مشوار مع العميد، استمر لمدة موسمين ونصف الموسم، منذ انتقاله من صفوف الهلال في يناير 2022.

وعلى مدار موسمين ونصف، شارك العليان في 67 مباراة بقميص الاتحاد، صنع خلالها 3 تمريرات حاسمة، كما توج بلقبي دوري روشن السعودي وكأس بيرين للسوبر في موسم 2022-2023.

في المقابل، حقق الاتحاد نتائج كارثية في الموسم المنقضي، تحت قيادة المدير الفني الأرجنتيني مارسيلو جاياردو، ليخرج خالي الوفاض من كافة البطولات، كما احتل المركز الخامس في جدول دوري روشن السعودي، برصيد 54 نقطة، ليفقد فرصة المشاركة في البطولات الآسيوية، فيما جاء الاتفاق، الذي يقوده المدرب الإنجليزي ستيفن جيرارد، في المركز السادس، برصيد 48 نقطة.