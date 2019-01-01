تقارير| هيريرا وقع على عقد انضمامه لباريس سان جيرمان

لاعب وسط مانشستر يونايتد يقترب من نادي العاصمة الفرنسية باريس سان جيرمان

فيسبوك تويتر محمد عماد

وافق لاعب وسط مانشستر يونايتد أندير هيريرا على الانضمام لصفوف فريق باريس سان جيرمان في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، ووقع على عقد مبدأي للانتقال لحديقة الأمراء وذلك وفقًا لما ورد في صحيفة "ديلي ريكورد" الأسكتلندية.

وأصبح هيريرا أحد أهم مفاتيح لعب مانشستر يونايتد منذ قدوم المدرب النرويجي أولي جونار سولشار لخلافة المدرب البرتغالي جوزية مورينيو في مقعد المدير الفني للفريق.

أرسنال يراقب موقف هيريرا مع مانشستر يونايتد

ومن المقرر أن ينتهي عقد اللاعب الإسباني مع مانشستر يونايتد بنهاية هذا الموسم، وعلى ما يبدو فأن إدارة النادي لا تنوي زيادة راتبه إلى 200 ألف جنيه إسترليني في الأسبوع كما طلب.

وكان هيريرا قد خاض ما يقارب من 200 مباراة بقميص الشياطين الحُمر منذ انضمامه إلى صفوف نادي مانشستر يونايتد قادمًا من أتليتك بيلباو في عام 2014.

يذكر أن هيريرا كان قد ارتبط اسمه أيضًا بالانتقال لآرسنال في صفقة انتقال حر.