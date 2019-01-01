أرسنال يراقب موقف هيريرا مع مانشستر يونايتد

الإسباني لم يوقع على عقد جديد مع الشياطين الحمر حتى الآن

يراقب نادي أرسنال الإنجليزي، موقف لاعب الوسط الإسباني أندير هيريرا مع مانشستر يونايتد، تمهيداً لضمه الصيف القادم.

هيريرا يدخل في نهاية موسمه الخامس مع الشياطين الحمر، دون التوصل لاتفاق لتجديد عقده الذي ينتهي في شهر يونيو.

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صاحب الـ29 عاماً يماطل في التوقيع على عقد جديد مع يونايتد، وسط أنباء حول رغبته في الرحيل.

باريس سان جيرمان يعتبر أبرز المهتمين بالتعاقد مع الإسباني، لحاجة المدرب توماس توخيل لضم بعض لاعبي الوسط.

صحيفة "ديلي ميل" الإنجليزية أكدت أيضاً أن المدرب أوناي إيمري، يرى هيريرا اللاعب الأنسب لتعويض رحيل آرون رامسي ليوفنتوس.

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أرسنال يحاول الآن التوصل لصيغة عقد مناسب لإرضاء هيريرا، للحصول على توقيعه قبل باريس، وإغرائه بفرصة اللعب كأساسي.

ومن المتوقع أن يعرض المدفعجية راتب أسبوعي قد يصل إلى 150 ألف جنيه إسترليني، للتفوق على نظيره الفرنسي في الحصول على خدمات النجم الإسباني.