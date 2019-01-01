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تقارير مغربية : حميد أحداد إلى الوداد على سبيل الإعارة

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حميد أحداد
اللاعب سيرحل عن الزمالك لينضم إلى نادي الوداد المغربي على سبيل الإعارة

ماجد جزر    فيسبوك      تويتر

كشفت تقارير صحفية مغربية عن رحيل اللاعب حميد أحداد عن صفوف نادي الزمالك المصري، والعودة مجدداً إلى الدوري المغربي.

وبحسب الصحفية الرسمية لقناة الرياضية المغربية، فأن اللاعب سيرحل عن الزمالك لينضم إلى نادي الوداد المغربي على سبيل الإعارة.

وأكدت تقارير أن حميد أحداد سيغادر القاهرة اليوم حال إتمام الصفقة على أن يصل اللاعب الوداد خلال ٤٨ ساعة للتوقيع للزمالك حال الاتفاق على رحيله ضمن صفقة تبادلية.

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ولا يشارك أحداد مع الزمالك بشكل أساسي منذ انضمامه لصفوف الأبيض في الصيف الماضي حيث لم يشارك سوى لدقائق معدودة منذ انتقاله من الدفاع الحسني الجديدي.

وكان اللاعب المغربي قد ودع جماهير الزمالك برسالة عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل إنستجرام.

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