تقارير .. مشاريبوف أنهى اتفاقه مع النصر وخطوة واحدة للإعلان الرسمي

جلال الدين مشاريبوف أصبح على أعتاب نادي النصر.

كشفت تقارير صحفية أوزبكية، عن تفاصيل عقد الجناح جلال الدين مشاريبوف لاعب فريق باختاكور، مع نادي النصر السعودي، في ظل اقتراب إتمام التعاقد مع اللاعب.

مشاريبوف متواجد حاليًا في دبي بالإمارات، حيث خضع للاختبارات الطبية منذ أيام، وتم الاتفاق على بنود العقد بين الطرفين، ليكون لاعب العالمي.

وأشارت صحيفة "championatasia" الأوزبكية إلى أن النصر انتهى من الاتفاق مع جلال الدين مشاريبوف على الانضمام لصفوف العالمي، خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة.

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وأكدت الصحيفة على أن النصر اتفق مع مشاريبوف على البنود الشخصية، ويتبقى فقط الاتفاق على بنود معينة، على أن يتم الإعلان بشكل رسمي عن الصفقة بعدها.

ويوقع جلال الدين على عقد مع نادي النصر يمتد إلى 3 سنوات، مع إمكانية تمديده تلقائيًا لنصف موسم آخر، لينتهي عقده في صيف 2024.

ويحتل نادي النصر المركز الخامس عشر "قبل الأخير"، في ترتيب فرق دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين، برصيد 8 نقاط.

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يذكر أن نادي النصر أعلن مؤخرًا إقالة الجهاز الفني بقيادة البرتغالي روي فيتوريا، بسبب النتائج المخيبة للفريق خلال الفترة الماضية.