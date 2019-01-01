تقارير.. محمد صلاح يعود لرادار ريال مدريد!

النجم المصري محمد صلاح يدخل قائمة اهتمامات النادي الملكي مجددًا

فيسبوك تويتر محمد عماد

دخل النجم المصري محمد صلاح لاعب فريق ليفربول قائمة اهتمامات نادي ريال مدريد مجددًا قبل فترة الانتقالات الصيفية، وذلك بعد مزاعم بعض الصحف الإسبانية وعلى رأسها "آس" بوجود خلاف بينه وبين مدرب الريدز ليفربول.

وعلى الرغم من نفي وكيل اللاعب لهذه الأنباء، إلا أن صحيفة "تيليفوت" الفرنسية قد ذكرت أن إدارة النادي الملكي قد وضعت صلاح على قائمة الرغبات قبل فتح سوق الانتقالات الصيفية.

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وانضم صلاح الذي سيكمل عامه السابع والعشرين في يونيو المقبل إلى أسماء ارتبط اسمها بالانتقال إلى ريال مدريد في ميركاتو الصيف المقبل، على رأسها إدين هازارد وكيليان مبابي ونيمار.

وعلى الرغم من تجديد صلاح لتعاقده مع الريدز، إلا أن ريال مدريد قد ضمه إلى الأسماء التي يسعى للتعاقد مع بعضها على الأقل لإعادة هيبة الفريق، بعد موسم مخيب للآمال على الصعيد المحلي والأوروبي.

يذكر أن صلاح ثالث أفضل لاعبي العالم حاليًا وفقًا لترتيب الفيفا، قد أحرز 23 هدفًا في 47 مباراة مع الريدز هذا الموسم في مختلف المسابقات.