تقارير .. ليفربول لن يضم راموس بسبب صلاح

نهائي دوري الأبطال يظل في ذاكرة يورجن كلوب

قرر نادي ليفربول الإنجليزي، عدم التفكير في التعاقد مع سيرخيو راموس مدافع ريال مدريد، بسبب واقعته الشهيرة مع النجم المصري محمد صلاح.

ليفربول يبحث عن مدافع جديد لتدعيم صفوف فريقه، سواء خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية أو الصيف القادم في ظل إصابة الثنائي فيرجيل فان دايك وجو جوميز.

راموس عقده ينتهي مع ريال في نهاية يونيو 2021، ويحق له الانتقال لأي فريق آخر بالمجان في حالة عدم التجديد لريال قبل هذا التاريخ.

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موقع "The Athletic" الإنجليزي، أكد أن المدرب يورجن كلوب قرر استبعاد المدافع المخضرم من حساباته بشكل كامل، لعدم إثارة المشاكل في غرفة ملابس الفريق.

ويأتي ذلك بسبب الواقعة المعروفة التي تسبب خلالها راموس في إصابة صلاح بالكتف، في نهائي دوري أبطال أوروبا 2018 الذي فاز به ريال مدريد على حساب الريدز .

الطريقة التي تسبب فيها راموس في إصابة صلاح، تسببت في حالة غضب شديدة لدى اللاعب وجميع المتواجدين في ليفربول وكذلك جماهير النادي، بسبب التأثير الكبير لخروجه المبكر في النهائي على نتيجة المباراة.

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ويصبح بذلك السباق أكثر سهولة على باريس سان جيرمان الفرنسي، والذي يعتبر أبرز المهتمين بالحصول على خدمات المدافع الإسباني.