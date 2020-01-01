تقارير: لاعب بايرن ميونخ على رادار النصر السعودي

هل ينجح النصر في إقناع لاعب بايرن في الانضمام لصفوف الفريق؟

أكدت تقارير صحفية، على أن نادي النصر السعودي، يستهدف ضم أحد لاعبي نادي بايرن ميونخ الألماني، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، من أجل تدعيم صفوفه.

بايرن ميونخ نجح مؤخرًا في التتويج بلقب دوري أبطال أوروبا، على حساب فريق باريس سان جيرمان الفرنسي، بعد الفوز عليه في المباراة النهائية بهدف دون رد.

وأشارت صحيفة "بيلد" الألمانية، إلى أن نادي النصر مهتمًا بالحصول على خدمات لاعب الوسط الإسباني خافي مارتينيز، ليكون لاعبًا في صفوف الفريق السعودي.

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الصحيفة الألمانية أشارت إلى أن النصر قدم عرضًا لصاحب الـ32 عامًا، من أجل الاستفادة من خدماته لمدة موسمين، مع إمكانية التجديد لموسم ثالث.

جاء ذلك بعدما أبدى مارتينيز رغبته في الرحيل عن بايرن ميونخ، بعد أن أمضى 8 سنوات ضمن صفوف الفريق، حيث انتقل له في صيف 2012 قادمًا من أتلتيك بيلباو الإسباني.

وفي نفس السياق، أكدت صحيفة "آس" الإسبانية، على أن مارتينيز يمتلك عرضًا من أتلتيك بيلباو، ولكن الراتب الذي يحصل عليه اللاعب قد يكون عائقًا أمام عودته مجددًا للدوري الإسباني من بوابة الفريق الباسكي.

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ولكن قد يفضّل مارتينيز العودة إلى أتلتيك بيلباو دون النظر للمقابل المادي الذي قد يحصل عليه من النصر السعودي، خاصة وأنه حصل على أموال كثيرة من بايرن ميونخ خلال الفترة الماضية، وفقًا لما أكدته الصحيفة الإسبانية.

النصر نجح مؤخرًا في عقد العديد من الصفقات المميزة، أبرزها مع الكوري الجنوبي كيم جين سو، والأرجنتيني بيتي مارتينيز، حيث تسعى الإدارة لإعادة بناء الفريق بشكل قوي، للمنافسة على كافة الألقاب الموسم المقبل.