تقارير .. لاعب إنتر ميلان يرفض عرضًا من الهلال السعودي

اللاعب فضل البقاء في أوروبا عن الانتقال إلى الهلال.

أكدت تقارير صحفية إيطالية، على أن اللاعب الأوروجوياني دييجو لاكسالت، لاعب وسط فريق ميلان الإيطالي، رفض عرضًا من نادي الهلال السعودي.

وكان لاكسالت قد تمت إعارته من صفوف ميلان إلى نادي سيلتك الأسكتلندي، في أكتوبر 2020، ليتألق مع الفريق ويصبح واحدًا من العناصر الأساسية.

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وأشار جيانلوكا ديمارزيو الصحفي الإيطالي بشبكة "سكاي سبورت"، إلى أن دييجو لاكسالت الذي كان في معسكر تدريبي مع زملائه في دبي بالإمارات، أصبح هدفًا لنادي الهلال السعودي.

وأضاف جيانلوكا، أن نادي الهلال عرض على اللاعب عقدًا لمدة 3 سنوات مقابل 3 ملايين يورو في الموسم الواحد، منتظرًا رد نادي ميلان، من أجل الحصول على خدمات لاكسالت.

لاكسالت رفض عرض نادي الهلال السعودي، مفضلًا البقاء في أوروبا، ليستمر ضمن صفوف فريقه الحالي ميلان الإيطالي خلال الفترة القادمة.

وفي ظل تلقي اللاعب الأوروجوياني العديد من العروض، تبقى رغبته هي الانتقال إلى سيلتك الأسكتلندي، في ظل ما وجده من تقدير كبير من جانب الجهاز الفني الحالي.