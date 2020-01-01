نظام وشكل جديد .. رابطة المحترفين الإماراتية تناقش سيناريوهات الموسم الجديد

تعرف على الشكل الجديد للموسم الكروي الإماراتي.

بدأت اللجنة الفنية لرابطة المحترفين الإماراتية، مناقشة السيناريوهات المقترح بخصوص روزنامة الموسم الرياضي الجديد 2020-2021، بعد قرار إلغاء الموسم الحالي، وذلك عبر اجتماع بتقنية الاتصال المرئي، برئاسة حسن طالب عضو مجلس إدارة الرابطة المحترفة.

وكانت رابطة الأندية المحترفة، قد أعلنت عن إلغاء بطولتي دوري الخليج العربي الإماراتي ، وكأس رئيس الدولة، بجانب اعتماد نتائج بطولتي كأسي السوبر الإماراتي، و كأس الخليج العربي الإماراتي .

وأشارت تقارير صحفية، إلى أنه تم اعتماد المقترح المبدئي لتواريخ انطلاق بطولات المحترفين، على أن تتم مناقشته خلال الاجتماع المشترك مع ممثلي لجنة المنتخبات، ولجنة المسابقات بالاتحاد الإماراتي لكرة القدم غدٍ الأحد.

المزيد من الفرق

ومن المقرر أن يتم عرض المقترح النهائي، بعد الاتفاق مع ممثلي أندية المحترفين في الاجتماع المقرر عقده منتصف الأسبوع، وعرضه على القنوات الناقلة أصحاب الحقوق.

وتم اعتماد النظام الجديد لمسابقة كأس الخليج العربي بداية من الموسم الجديد، لتقام جميع المباريات بخروج المغلوب مباراتي ذهاب وإياب في كل من، مباريات الدور الأول ودور الثمانية ونصف النهائي واللقاء النهائي.

تحديد الفرق المتنافسة في البطولة، سيكون في جميع الأدوار الإقصائية، بعد إجراء قرعة رسمية واحدة، على أن يتم تحديد الملاعب التي ستقام عليها المباريات، خلال مرحلتي الذهاب والإياب، باختيار الفرق المتنافسة في الدور الأول، لتقام مباراة الذهاب على ملعب الفريق الذي يتم سحب اسمه أولًا في القرعة.

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الشكل الجديد للبطولة يشهد صعود بطل دوري الخليج العربي وبطل كأس الخليج الموسم السابق، إلى دور ربع النهائي، دون المشاركة في الأدوار الأولى.

واتفقت رابطة المحترفين على إقامة مباريات دوري الخليج العربي تحت 21 عامًا، بعد يومين من مباريات الفريق الأول، حيث كانت تقام في اليوم التالي للمباراة.

وسيتم إعادة توزيع العوائد المالية للمسابقة، بجانب تكثيف الاهتمام الإعلامي بالبطولة من خلال العمل على تغطية المباريات إعلاميًا بشكل مكثف، بالتنسيق مع المؤسسات الإعلامية.