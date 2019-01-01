تقارير - ظهير أيسر الترجي رفض عرضًا مغريًا من العين الإماراتي

أيمن بن محمد يرفض عرضًا من العين الإماراتي

عبده الليثي فيسبوك تويتر

كشفت تقارير صحفية، اليوم السبت، عن رفض أيمن بن محمد ظهير أيسر الترجي التونسي، عرضًا مميزًا خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية.

وكان بن محمد قد قدم مستوى مميز خلال الفترة الأخيرة مع الترجي التونسي، منذ الموسم الماضي، مما جعل الأنظار تلتفت إليه من أكثر من نادي عربي.

ووفقًا لما نشره موقع "الصريح" التونسي، أن أيمن بن محمد رفض فكرة الرحيل عن الترجي في الوقت الحالي، مؤكدًا تمسكه بالبقاء مع الفريق.

وأشارت التقارير أن الترجي التونسي تلقى عرضًا مغريًا من نادي العين الإماراتي خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية، لتدعيم الفريق.

وأكد بن محمد لحمدي المدرب رئيس الترجي التونسي أنه متمسك بالبقاء في الفريق وعدم قبول أي من العروض الذي تلقاها وسيمدد فترته.

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وكان بن محمد قد توج مع الترجي التونسي بدوري أبطال إفريقيا، على حساب الأهلي المصري، في الموسم الماضي بعد ريمونتادا قوية في لقاء الإياب بالفوز بثلاثة أهداف دون مقابل.