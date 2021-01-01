تقارير.. ريال مدريد يُغري دورتموند بطريقته الخاصة من أجل هالاند

هل تحدث الصفقة قريبًا؟

سيحاول ريال مدريد التعاقد مع إرلينج هالاند، مهاجم بوروسيا دورتموند، خلال سوق الانتقالات الصيفية المقبلة، في عملية نعتتها الصحف الإسبانية بأنها "لن تكون صعبة".

وجذب هالاند الأضواء إليه بعدما أحرز هدفين خلال فوز دورتموند على إشبيلية في ملعب رامون سانشيز بيزخوان في ذهاب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا، لتبدأ شائعات انتقاله لريال مدريد في العودة مرة أخرى.

صحيفة "موندو ديبورتيفو" زعمت في تقرير عن هالاند أن ريال مدريد سيحاول التعاقد مع النرويجي الصيف المقبل، متوقعةً أن تبلغ قيمة الصفقة ما يزيد عن 100 مليون يورو.

العرض الذي تخطط إدارة فلورنتينو بيريز لإرساله إلى دورتموند يتضمن 90 مليون يورو إلى جانب 20 مليون آخرين كمكافآت ومتغيرات، مع إدراك الإدارة بأن مينو رايولا، وكيل هالاند، سيكون له عمولة كبيرة أيضًا.

وفي سبيل تخفيض تلك النفقات، ستلعب إدارة بيريز بورقة إقحام الثنائي ماريانو دياز ولوكا يوفيتش في الصفقة، وبالتبعية تخفيض التسعين مليون المطلوبين، ما سيكون له بليغ الأثر على الوضع الاقتصادي للنادي الملكي.

يوفيتش على وجه التحديد قد يكون خيارًا مغريًا لإدارة دورتموند لا سيما وأن كل نجاحه كان رفقة آينتراخت فرانكفورت في الدوري الألماني، وكذلك فإن دياز كان على طاولة النادي الألماني في فترة من الفترات.

أخيرًا، يتوقع أن يكون راتب هالاند 8 ملايين يورو، صحيح أن النرويجي قد يطلب المزيد، لكن صحيفة موندو أكدت أن بيريز سيكمل في طريقه بعدم "ارتكاب حماقات مادية"، ففي حال عدم التوصل لاتفاق مجدي للطرفين، سيتم صرف النظر عن الصفقة.

هذه بالطبع ليست سياسة غريبة على بيريز، الذي سيجعل ريال مدريد يفقد أحد أهم لاعبيه عبر التاريخ، سيرخيو راموس، بسبب إصراره على تخفيض راتبه بنسبة 10%، وقد فعل الأمر عينه مع كريستيانو رونالدو إلى أن رحل إلى يوفنتوس.

الجدير بالذكر أن اسم هالاند مرتبط أيضًا ببرشلونة كثيرًا، بيد أن الأزمة المالية التي يعانيها النادي الكتالوني تمنعه حاليًا من اقتحام أي صفقات تتطلب قيمة مادية مرتفعة.