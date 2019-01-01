تقارير: ريال مدريد لن يلعب كأس البرنابيو

ريال مدريد لم يكشف بعد موقف كأس البرنابيو

مصعب صلاح تابعوه على تويتر

كشفت تقارير صحفية أنّ نادي ريال مدريد لن يتمكن من تنظيم بطولة كأس البرنابيو خلال العام الجاري بعد انطلاق الموسم.

ريال مدريد لم ينظم بطولة كأس البرنابيو الودية سوى مرة واحدة فقط خلال السنوات الماضية عام 2014.

وقالت صحيفة "آس" الإسبانية إنّ ريال مدريد لم يستطع تنظيم بطولة كأس البرنابيو الودية وذلك بسبب الإصلاحات التي يشهدها الملعب والتي بسببها خاض أول مباراة في الليجا خارج الديار.

وأوضحت الصحيفة أنّه لا يوجد وقت كافٍ لتنظيم البطولة، إذ سيلعب ريال مدريد أول لقاء على أرضه يوم السبت المقبل في الجولة الثانية من الدوري الإسباني.

وأشارت الصحيفة إلى أنّ ريال مدريد لم يعلن الأمر رسميًا حتى الآن ولكن من المتوقع إصدار بيانًا قريبًا لإلغاء البطولة.

جدير بالذكر أنّ ريال مدريد حقق اللقب 28 مرة بينما بايرن ميونخ هو ثاني أكثر المتوجين به بواقع 3 مرات.