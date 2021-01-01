تباين التقارير حول حالة رونالدو قبل مباراة لاتسيو!

صدمة كبيرة..

تداولت تقارير صحفية إيطالية أن كريستيانو رونالدو قد تعرض إلى الإصابة وقد يغيب عن مباراة يوفنتوس أمام لاتسيو مساء السبت.

وبحسب موقع "football italia" نقلًا عن مصادر أخرى، فلم يتم الإعلان عن طبيعة الإصابة التي تعرض لها الدون البرتغالي حتى الآن وإذا ما كانت ستحرمه أيضًا من التواجد أمام بورتو في دوري أبطال أوروبا يوم الثلاثاء المقبل.

في الوقت نفسه، ذكرت شبكة "سكاي إيطاليا" أن رونالدو لا يُعاني من أي إصابة، وإنما قرر أندريا بيرلو عدم الاعتماد عليه في مباراة لاتسيو ووضعه على دكة البدلاء من أجل أن يكون جاهزًا لمباراة بورتو.

يوفنتوس في حاجة إلى الفوز على النادي البرتغالي بهدف نظيف للتأهل إلى ربع نهائي الأبطال بعد الهزيمة ذهابًا في الدراجاو بهدفين لهدف، وغياب رونالدو قد يكون ضربة قاسية لكتيبة أندريا بيرلو.

بشكل عام، تواجد رونالدو بشكل طبيعي في قائمة يوفنتوس المُعلنة لمواجهة لاتسيو في أليانز ستاديوم، ما يُعزز من صدق تقرير سكاي إيطاليا.

قائمة اليوفي أتت على النحو الآتي:

تأثير رونالدو أيضًا على الصعيد المحلي كبير للغاية، فصاحب الـ35 عامًا هو هداف يوفنتوس وكذلك الدوري الإيطالي ككل برصيد 20 هدفًا.

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ويدخل يوفنتوس مباراة لاتسيو وهو يحتل المركز الثالث في جدول ترتيب الكالتشيو برصيد 49 نقطة، وبفارق يصل إلى 9 نقاط مع المتصدر إنتر.

لاتسيو، الذي عانى من كبوة كبيرة في الأسابيع الأخيرة بدأت من الهزيمة الأوروبية أمام بايرن ميونخ، يأتي في المركز السابع برصيد 43 نقطة.

الجدير بالذكر أن رونالدو شارك في آخر فوز لليوفي على سبيزيا بثلاثية نظيفة، حيث أحرز هدفًا في الدقائق الأخيرة إلى جانب تسجيله في شباك هيلاس فيرونا قبلها بالمباراة التي انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.