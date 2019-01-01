تقارير - رازفان لوتشيسكو تابع الهلال من العام الماضي

كان يجب علي مشاهدة الهلال ومشاهدة المباريات وفهم وضع الفريق

فيسبوك تويتر ماجد جزر

فجرت أحدى الصحف الرومانية مفاجأة كبيرة بعدما نقلت تصريحات المدير الفني رازفان لوتشيسكو المدير الفني الجديد لنادي الهلال السعودي.

صحيفة "جازيتا سبورت" الرومانية قالت أن لوتشيسكو وضع نادي الهلال تحت المراقبة من العام الماضي 2018، بعد تلقي بعض الاتصالات من المسؤولين هناك.

الصحيفة الرومانية أضاف : "كان يجب علي مشاهدة الهلال ومشاهدة المباريات وفهم وضع الفريق وفهم اللاعبين و لمعرفة ما هي البيئة لهذا النادي".

حول طموحات فريقه الجديد أكد المدرب الروماني أن الفريق يتطلع دومً لتحقيق لقبي الدوري السعودي ولقب دوري أبطال آسيا وهو المستهدف بكل تأكيد.

لوتشيسكو أكمل : "لقد بدأت تحليل مباريات الهلال في العام الماضي، والمستوى العام للفريق كان رائعًا خلال الفترة الأخيرة فهناك احترافيه كبيرة اللاعبين المتواجدين بالفريق.

وأنهى المدير الفني الروماني الشاب تصريحاته : "أعد المشجعين بأن يكونوا فخورين بفريقهم ويرون تضحية اللاعبين من أجلهم".

يُذكر أن الجهاز الفني للهلال يتكون من الإيطالي دييغو لونغو وكريستيانو باتشي، واليوناني بانتيليس كونستانتيديس، والإيطالي ماتيو سباتافورا مدرب لياقة اليوناني جورجيوس تسوناكاس مدرب لياقة البرتغالي خوسيه موريرا مدرب حراس مرمى اليوناني كيرياكوس محلل تقني.