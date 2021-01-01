تقارير .. توخيل قد يخلف كومان بعد انتخابات برشلونة

وسط ترقب من آرسنال وتشيلسي

يضع نادي برشلونة الإسباني، المدرب الألماني توماس توخيل، ضمن أهم المرشحين لتولي مهمة تدريب الفريق في المستقبل.

توخيل رحل مؤخرًا عن باريس سان جيرمان، بسبب خلافه مع إدارة النادي الفرنسي، وسط توقعات حول قدوم ماوريسيو بوتشيتينو بدلًا منه.

الشكوك مستمرة حول مستقبل الهولندي رونالد كومان مع برشلونة، وذلك بسبب اهتزاز نتائج الفريق الإسباني هذا الموسم.

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كريستيان فالك الصحفي بـ"سبورت بيلد" الألمانية، أكد اهتمام برشلونة بتوخيل، ضمن المدربين المفضلين لأحد المرشحين المحتملين لرئاسة النادي.

وهو ما يشير إلى احتمالية تعيينه كمدرب للفريق بعد الانتخابات التي ستقام في 24 يناير الجاري.

وعلى جانب آخر يترقب الثنائي الإنجليزي تشيلسي وآرسنال موقف توخيل من بعيد، تحسبًا لتعيينه في حالة إقالة ميكيل أرتيتا أو فرانك لامبارد.

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وكان توخيل قد نجح في الفوز بلقبين دوري فرنسي خلال فترته مع باريس، بالإضافة لبطولتين سوبر محلي ولقب كأس الدوري الفرنسي ولقب آخر في كأس فرنسا.

وتمكن الألماني من قيادة باريس إلى نهائي دوري أبطال أوروبا هذا العام، ولكنه فشل في الفوز على بايرن ميونخ وخسر بهدف دون رد.