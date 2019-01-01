تقارير - تعيين المغربي معاذ حجي سكرتيراً عاماً جديداً للاتحاد الإفريقي لكرة القدم

وجود أزمة بين السكرتير الحالي عمرو فهمي ورئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم

فيسبوك تويتر ماجد جزر

أعلنت تقارير صحفية مغربية عن تعيين المغربي معاذ حجي سكرتيراً عاماً جديداً للاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف).

قناة "الرياضية" المغربية بحسب مصادرها نشرت عبر حسابها في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" تأكيد على تعيين حجي في المصب الجديد.

وغرد الحساب الرسمي للرياضية : "رسمي. تعيين المغربي #معاذ_حجي كاتبا عاما للاتحاد الإفريقي لكرة القدم".

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العديد من التقارير الصحفية كانت قد تحدث عن وجود أزمة بين السكرتير الحالي عمرو فهمي ورئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم أحمد أحمد، مما قد يدعو الأخير للإطاحة بفهمي.

يُذكر أن معاذ حجي قد تم تعيينه قبل 3 أشهر منسقاً عاماً بين رئيس كاف أحمد أحمد، والسكرتير العام الحالي، المصري عمرو فهمي.