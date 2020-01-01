تقارير .. بيراميدز يحاول خطف فايلر وبند يتيح له الرحيل عن الأهلي مجانًا

هل يرحل فايلر عن الأهلي ويتولى تدريب بيراميدز؟

كشفت تقارير صحفية سويسرية، اليوم الأربعاء، أن هناك محاولات من نادي بيراميدز من أجل خطف رينيه فايلر المدير الفني للأهلي لتدريب الفريق في الموسم الجديد.

وسادت مناوشات كبيرة بين الأهلي وبيراميدز خاصة في مجال الصفقات، بعد أن أعلن رمضان صبحي رغبته في اللعب للأهلي وانضمام فتحي بشكل رسمي.

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ووفقًا لما نشرته صحيفة "آرجاوير زيتونج" السويسرية، اليوم الأربعاء، أن بيراميدز يسعى للحصول على خدمات المدرب من أجل قيادة الفريق في الموسم الجديد للفوز ببطولة الدوري المصري.

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وأشارت التقارير إلى أن فايلر يمتلك بندًا في عقده يسمح له الرحيل مجانًا في سبتمبر المقبل، قد يستغله المدير الفني في حالة رغبته في خوض تجربة جديدة في الموسم الجديد.

وذكرت الصحيفة خلال تقريرها المنافسة بين الفريقين والتي نتجت منذ أيام اقتراب رمضان صبحي نجم الأهلي للانضمام إلى بيراميدز بداية من الموسم المقبل.

سادت حالة من التخبط داخل أروقة النادي الأهلي خلال الساعات الماضية منذ إعلان رمضان صبحي رغبته في الانضمام لبيراميدز.