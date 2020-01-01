ليج 1

تقارير - باريس سان جيرمان يستقر على بديل توخيل

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يبدو أن أيام توخيل اقتربت من النهاية

أكدت عدد من التقارير الصحفية بأن نادي باريس سان جيرمان الفرنسي بدأ جدياً يفكر في التعاقد مع المدرب الإيطالي ماسليميانو أليجري في الفترة المقبلة.

باريس سان جيرمان يقوده في الوقت الحالي المدرب الألماني توماس توخيل، ونجح هذا الموسم في تصدر الدوري الفرنسي والوصول إلى ربع نهائي دوري أبطال أوروبا ولكن يبدو أن الإدارة غير سعيدة بأداء الفريق.

وحسب موقع "فوت ميركاتو" الفرنسي فإن النادي الفرنسي قد أجرى اتصالات بالفعل مع المدرب الإيطالي لاستطلاع رأيه في أن يكون مدرباً للفريق في الموسم المقبل.

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    إدارة باريس سان جيرمان يبدو أن غير واثقة في قرارات وخطوات المدرب توخيل لذلك تريد بناء مشروع طويل الأمد رفقة مدرب يوفنتوس السابق، بسبب وجود علاقة صداقة بينه وبين المدير الرياضي ليوناردو.

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    فريق عاصمة النور نجح قبل المشاكل التي أثارها فيروس كورونا بالتغلب على بروسيا دورتموند الألماني بهدفين في مباراة أقيمت بدون جماهير.

    أليجري نجح في الفوز بالثنائية المحلية رفقة يوفنتوس 4 مرات في 5 سنوات بالإضافة إلى لعب نهائي دوري أبطال أوروبا مرتين أمام برشلونة وريال مدريد.

     

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