تقارير - الوحدة السعودي يسعى لضم عبدالله بكري من بيراميدز

بكري يقترب من العودة للسعودية

كشفت تقارير صحفية مصرية، اليوم الأربعاء، عن رغبة الوحدة السعودي في ضم عبدالله بكري مدافع بيراميدز، خلال فترة الانتقالات الشتوية.

وكان بكري له تجربة في نادي الباطن السعودي ولكن لم تنجح بالشكل الكبير قبل العودة إلى الدوري المصري عن طريق بيراميدز.

وأشارت تقارير مؤخرًا عن رغبة أكثر من نادي في ضم عبدالله بكري خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية لتدعيم دفاعها فيما تبقى من الموسم.

ووفقًا لما نشره موقع "في الجول" المصري، اليوم الأربعاء، أن الوحدة قدم عرضًا لبيراميدز للحصول على خدمات بكري خلال الشتاء الجاري.

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وأشارت التقارير أن بيراميدز رفض عرض الوحدة السعودي، وطالب بالحصول على 2 مليون دولار للتخلي عن خدمات المدافع لصالح النادي السعودي.

وأكد الموقع أن المفاوضات مازالت سارية بين الطرفين، على أن يتم حسم مصير اللاعب بالاستمرار أو الرحيل خلال الساعات القليلة المقبلة.