إكرامي ووليد سليمان يودعان أزارو بعد رحيله إلى الاتفاق السعودي

إكرامي ووليد سليمان يساندا أزارو في تجربته الجديدة

ساند لاعبو الأهلي زميلهم وليد أزارو الذي تمت إعارته إلى الاتفاق السعودي خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية، بعد توتر العلاقة مع الجهاز الفني.

وليد أزارو خرج من حسابات السويسري رينيه فايلر المدير الفني للأهلي، بعد تراجع مستواه والدخول في مشادة بينهما قبل لقاء طنطا الماضي.

الأهلي أصر على رحيل أزارو من أجل قيد السنغالي أليو بادجي في قائمة الفريق بسبب اكتمال اللاعبين الأجانب في قائمة الأحمر خلال الموسم الحالي.

وقال شريف إكرامي مساندًا أزارو في تجربته الجديدة: "خلال عامين و نصف لم نري من وليد أزارو غير لاعب مقاتل، مخلص للفريق، محبوب من الجميع، لك عودة أكيدة قريبة بإذن الله لاستكمال مسيرتك مع النادي الأكبر في إفريقيا، كل التوفيق والنجاح في خطوتك المقبلة يا صديقي".

خلال عامين و نصف لم نري من وليد ازارو غير لاعب مقاتل،مخلص للفريق،محبوب من الجميع،لك عوده أكيده قريبه بإذن الله لاستكمال مسيرتك مع النادي الأكبر في إفريقيا، كل التوفيق والنجاح في خطوتك المقبلة يا صديقي@walidazaro — SherifEkramy (@SEkramyofficial) January 22, 2020

بينما قال وليد سليمان عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": " بالتوفيق يا حبيبي ربنا يوفقك و تكسر الدنيا و ترجعلنا قريب".

بالتوفيق يا حبيبي ربنا يوفقك و تكسر الدنيا و ترجعلنا قريب 🙏 pic.twitter.com/OwlBucK0Oy — Walid Soliman (@Walid11Soliman) January 22, 2020

ويعد أزارو من المهاجمين الأجانب الأبرز الذين انضموا للدوري المصري مؤخرًا ولكن لازمه سوء توفيق وتراجع مستوى خلال المباريات الأخيرة.