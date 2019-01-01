تقارير - النصر يتوصل إلى اتفاق مع البرتغالي روي فيتوريا

نجاح إدارة العالمي في التوصل إلى اتفاق مع المدير الفني من أجل الفريق

فيسبوك تويتر ماجد جزر

أكدت العديد من التقارير الصحفية المحلية والبرتغالية نجاح إدارة نادي النصر في التوصل إلى اتفاق مع المدير الفني روي فيتوريا مدرب نادي بنفيكا البرتغالي السابق.

وبحسب صحيفة "أبولا” البرتغالية، فأن روي فيتوريا مدرب بنفيكا السابق وقع على عقد مع إدارة نادي النصر يمتد إلى موسم ونصف، مقابل 7 ملايين يورو.

وفي نفس الإطار أكد برنامج "الوقت الأصلي"، نجاح إدارة العالمي في التوصل إلى اتفاق مع المدير الفني من أجل الفريق. اختيارات المحررين أمم إفريقيا 2019 - الصدمة الكهربائية الأخيرة لإحياء الكرة المصرية

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وشهدت الفترة الماضية محاولة إدارة النصر التعاقد مع أكثر من مدير فني منذ رحيل الأورجوياني دانيال كارينيو الذي تمت إقالته.

📣وفقًا لبرنامج الوقت الأصلي.#النصر أنهى التعاقد مع مدرب #بنفيكا السابق روي فيتوريا. pic.twitter.com/YdkgfOCNEF — موقع قول السعودي (@GoalSA) January 8, 2019

يُذكر أن فيتوريا قد حقق مع بنفيكا ست بطولات، كما حقق لقب أفضل مدرب في البرتغال مرتين، قاد الفريق في 180 مباراة فاز في 123، وتعادل في 27، وخسر في 30 مباراة.