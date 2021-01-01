تقارير .. السويكت يتدخل وينهي أزمة مكافأة هداف العالم لحمد الله

أزمة عبد الرزاق حمد الله ونادي النصر تنتهي

أكدت تقارير صحفية اليوم الخميس، على أزمة مكافأة المغربي عبد الرزاق حمد الله مهاجم نادي النصر قد انتهت، وذلك بعد تدخل من رئيس ناديه صفوان السويكت.

عبد العزيز بغلف عضو الشرف الذهبي لنادي النصر، أثار جدلًا خلال الساعات الماضية، بعدما أكد على أن مكافأة تسجيله مائة هدف مع النصر سيتم تسليمها له شخصيًا، خوفًا من عدم وصولها له مثلما حدث لمكافأته المالية التي دفعت له بعدما حصد لقب هداف العالم عام 2019.

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وأشارت صحيفة "الاقتصادية" السعودية إلى أن إدارة النصر طوت أزمة مكاأة تحقيق حمد الله للقب هداف العالم عام 2019، بعد تدخل من جانب صفوان السويكت رئيس النادي.

الصحيفة أوضحت أن الخلاف انتهى بعد أن تحدث السويكت مع المهاجم المغربي، وأخبره بأن مكافأته المالية تسلمها ضمن باقي حقوقه، وتم إدراجه ضمن بند المكافآت.

الصحيفة السعودية أضافت أن توضيح السويكت لحمد الله، ترتب عليه اعتذار من جانب الطرفين على سوء الفهم، وهو الأمر الذي تسبب في إلغاء متابعة الثنائي لبعضهما على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" في السادس من مارس الجاري، قبل عودة المتابعة لبعضهما من جديد.

يذكر أن حمد الله رد على تغريدة بغلف، حيث أكد على أن المكافأة الأولى والخاصة بلقب هداف العالم 2019 لم تصل له، وأن الثانية دخلت في حسابه دون علمه، لعدم اطلاعه على حسابه البنكي.