فلادان ينتظر تقريرًا حول حالة ساريتش لتحديد مصيره

هل يعود ساريتش في مباراة الفتح؟

ينتظر الجهاز الفني لفريق النادي الأهلي، بقيادة الصربي فلادان ميلويفيتش، الحصول على تقرير الجهاز اللياقي، عن حالة اللاعب البوسني إلفيس ساريتش، لاعب الفريق العائد من الإصابة.

إلفيس ساريتش كان يعاني من إصابة بقطع في الرباط الصليبي، وهو ما جعله يغيب عن الملاعب خلال الفترة الأخيرة، ليتمكن من التعافي من الإصابة مؤخرًا بعدما أجرى عملية جراحية.

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وأشارت صحيفة "الرياضية" إلى أن فلادان ميلويفيتش ينتظر تقرير الجهاز اللياقي للفريق، بشأن حالة ساريتش، تمهيدًا للمشاركة في المباريات الرسمية خلال الفترة المقبلة.

ويشارك ساريتش في جزء من التدريبات الجماعية لفريق النادي الأهلي، حيث يستكمل بقية الحصة التدريبية مع المعد البدني للفريق، تمهيدًا للعودة إلى المباريات.

وحصل ساريتش على الضوء الأخضر من جانب الجهاز الطبي بالنادي الأهلي، للمشاركة في التدريبات والمباريات الرسمية، حيث ينقصه فقط تخطي التدريبات والاختبارات اللياقية.

ومن المقرر أن يتم تحديد موقف ساريتش النهائي من المشاركة في مباراة الفتح، بالجولة 24 ضمن منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين غدًا الجمعة.