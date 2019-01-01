تقارير - الزمالك يغرم حمدي النقاز بعد أزمة الرحيل

الزمالك يسعى للحفاظ على لقب كأس مصر

عبده الليثي فيسبوك تويتر

كشفت تقارير صحفية، اليوم الإثنين، أن نادي الزمالك قرر تغريم حمدي النقاز ظهير أيمن الفريق بعد تهديده بالرحيل مؤخرًا بسبب مستحقاته المتأخرة.

وكانت تقارير قد خرجت أمس الأحد، تفيد برغبة النقاز بالرحيل بسبب تأخر مستحقاته المالية عن المواعيد المحددة له في العقد مع النادي.

ووفقًا لما نشرته تقارير صحفية مصرية، اليوم الإثنين، أن الزمالك قرر تغريم حمدي النقاز مبلغ 150 ألف جنيه بسبب تصرفاته أمس حول تهديده بالرحيل.

وأشارت التقارير أن أمير مرتضى مدير الكرة بالنادي اجتمع باللاعب التونسي من أجل حل الأزمة والوقوف على حقيقة ما حدث خلال الساعات الأخيرة.

إقرأ أيضًا - هل مشاركة طارق حامد أمام الاتحاد السكندري غير قانونية؟

وكان الزمالك قد تأهل لنهائي كأس مصر مؤخرًا بعد الفوز على نظيره الاتحاد السكندري، بهدف دون رد، ضمن مباريات نصف النهائي.

ويسعى الزمالك لتحقيق بطولة الكأس، وانتظار الفائز من بيراميدز وبتروجيت، للحفاظ على اللقب للعام الثاني على التوالي حيث توج به النسخة الماضية على حساب سموحة.