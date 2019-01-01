تقارير - التركي شاكير الأقرب لقيادة مباراة النصر والهلال

المباراة ستكون تحت قيادة طاقم تحكيم من تركيا بقيادة الحكم الشهير شاكير

فيسبوك تويتر ماجد جزر

كشفت تقارير صحفية سعودية عن استقرار لجنة الحكام بالاتحاد السعودي على حكام مباراة ديربي الراض بين فريقي النصر والهلال.

التقارير أشارت إلى أن المباراة ستكون تحت قيادة طاقم تحكيم من تركيا بقيادة الحكم الشهير شاكير.

النصر يواجه الهلال الجمعة المقبل في ديربي الرياض على ملعب الملك فهد، في مباراة تحسم المنافسة على لقب الدوري السعودي بشكل كبير.

النصر أمام الهلال في ديربي الرياض يوم الجمعة، ديربي يحمل حسابات مختلفة، فبطل الدوري سيتحدد من خلاله



🔷🔶 الفارق نقطتين فقط، ليس أمام الفريقان سوى الفوز، الزعيم من أجل توسيع الفارق أو العالمي من أجل انتزاع الصدارة



ولكن لم يبتسم شهر مارس في تاريخ مواجهات الفريقين؟

هيا نشاهد سويًا pic.twitter.com/kBrGflssGd — موقع قول السعودي (@GoalSA) March 26, 2019

التقارير بحسب صحيفة "الجزيرة" أشارت إلى أن الطاقم كامل من تركيا بما فيهم حكم الفيديو var.

الهلال ينتظر عودة كاريلو لتحديد موقفه من مباراة النصر

يُذكر أن نادي الهلال يتربع على صدارة هدافي الدوري السعودي للمحترفين برصيد 57 نقطة، بينما يحتل النصر الوصافة برصيد 55 نقطة.