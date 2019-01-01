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تقارير - التركي شاكير الأقرب لقيادة مباراة النصر والهلال

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الحكم التركي جونيت شاكير
المباراة ستكون تحت قيادة طاقم تحكيم من تركيا بقيادة الحكم الشهير شاكير
ماجد جزر    فيسبوك      تويتر

كشفت تقارير صحفية سعودية عن استقرار لجنة الحكام بالاتحاد السعودي على حكام مباراة ديربي الراض بين فريقي النصر والهلال.

التقارير أشارت إلى أن المباراة ستكون تحت قيادة طاقم تحكيم من تركيا بقيادة الحكم الشهير شاكير.

النصر يواجه الهلال الجمعة المقبل في ديربي الرياض على ملعب الملك فهد، في مباراة تحسم المنافسة على لقب الدوري السعودي بشكل كبير.

التقارير بحسب صحيفة "الجزيرة" أشارت إلى أن الطاقم كامل من تركيا بما فيهم حكم الفيديو var.

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يُذكر أن نادي الهلال يتربع على صدارة هدافي الدوري السعودي للمحترفين برصيد 57 نقطة، بينما يحتل النصر الوصافة برصيد 55 نقطة.

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