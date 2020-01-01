تقارير.. الاتفاق تم، ساني بات لاعبًا في بايرن ميونخ

بعد مداولات طويلة..

أكدت صحيفة "بيلد" الألمانية أن الاتفاق بين بايرن ميونخ ومانشستر سيتي بخصوص انضمام ليروي ساني إلى النادي البافاري قد تم بالفعل.

ساني أراد الانضمام إلى العملاق البافاري منذ الموسم الماضي، لكن إصابته في أغسطس الماضي بقطع في الرباط الصليبي حالت دون وصوله إلى أليانز آرينا.

وبمجرد استعادة الدولي الألماني للياقته بدأت إدارة بايرن في إعادة المفاوضات للظفر به، وقد كانت الرغبة مزدوجة من اللاعب والنادي لدرجة أنه رفض أكثر من عرض لتمديد عقده مع السيتي.

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صحيفة "بيلد" في تقرير لها مساء الثلاثاء أشارت إلى أن الاتفاق بين الناديين أخيرًا قد تم، على أن تبلغ قيمة الصفقة 49 مليون يورو مع بعض الإضافات تتعلق بالبطولات والأداء الفردي تجعل الإجمالي 59 مليون يورو.

ليس هذا فحسب، بل إن اللاعب البالغ من العمر 24 عامًا قد وافق على تخفيض راتبه من أجل الانضمام إلى بايرن، حيث سيتقاضى أقل بكثير من 20 مليون يورو، المبلغ الذي يُزعم أنه طلبه في الأشهر الماضية.

عقد ساني مع بايرن ميونخ سيكون لمدة 5 سنوات، على أن يتم الإعلان الرسمي عن الصفقة بجانب صفقة تانجوي كواسي، مدافع باريس سان جيرمان المجاني، خلال الساعات القليلة المقبلة.

الجدير بالذكر أن ساني انضم إلى مانشستر سيتي في 2016 بعد تألقه مع شالكه نظير 52 مليون يورو، وينتهي عقده في صيف 2021، وقد أعلن بيب جوارديولا الأسبوع الماضي أن مساعي النادي للإبقاء عليه كلها قد فشلت..