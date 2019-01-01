تقارير - الاتحاد سيوقع مع يونس بلهندة مقابل 8 ملايين يورو

يمتد عقد بلهندة مع الفريق الاتحاد لمدة 3 مواسم، بعد التوصل إلى اتفاق مع اللاعب

فيسبوك تويتر ماجد جزر

يبدو أن إدارة نادي الاتحاد في طريقها لحسم صفقة اللاعب الدولي المغربي يونس بلهندة خلال الساعات المقبلة، بعدما أكدت العديد من التقارير الصحفية حسم الصفقة.

صحيفة "ليكيب" الفرنسية كشفت بحسب مصادرها عن توصل مسؤولي نادي الاتحاد إلى اتفاق لانتقال بلهندة إلى صفوف الاتحاد، خلال موسم الانتقالات الشتوية الحالية.

الصحيفة الفرنسية الشهيرة أشارت إلى أن صفقة انتقال بلهندة إلى نادي الاتحاد تصل إلى 8 ملايين يورو من أجل إقناع ناديه التركي بالتخلي عن اللاعب. اختيارات المحررين مع بداية سوق الانتقالات الشتوية 2019 .. ماذا يحتاج ليفربول لتدعيم صفوفه؟

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ومن المنتظر أن يمتد عقد بلهندة مع الفريق الاتحاد لمدة 3 مواسم، بعد التوصل إلى اتفاق مع اللاعب.

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(@AlNassrFC :📸) pic.twitter.com/cOqT31lx00 — موقع قول السعودي (@GoalSA) January 15, 2019

ويخوض المحترف المغربي يونس بلهندة فترة احترافية في الدوري التركي، ضمن صفوف جلطة سراي إذ لعب معهم الموسم الحالي 15 مباراة صنع 5 أهداف.

وكانت إدارة الاتحاد قد عقدت عدة صفقات في الميركاتو الشتوي، أهمها التعاقد مع الحارس مارسيلو جروهي والمغربي مروان دا كوستا والايفواري سانوجو.