سعود آل سويلم يدعم النصر بـ مليون ريال والسويكت يشكره

صفوان السويكت يشكر رئيس النصر السابق بعد دعمه لناديه.

قدم سعود آل سويلم، العضو الذهبي بنادي النصر، دعمًا ماليًا إلى ناديه، وذلك ضمن إطار حرصه على دعم العالمي خلال الفترة الحالية.

سعود آل سويلم كان يشغل منصب رئيس نادي النصر، قبل الانتخابات التي أجريت، وأسفرت عن تولي صفوان السويكت رئاسة العالمي.

ونشر الحساب الرسمي لنادي النصر، عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" تغريدة، يعلن خلالها تقديم سعود آل سويلم دعمًا ماليًا للنادي، مقداره مليون ريال سعودي.

إدارة النصر برئاسة صفوان السويكت، ثمنت المبادرة الداعمة التي قام بها سعود آل سويلم، العضو الذهبي بالنادي، والتي لا تستغرب منه تجاه ناديه العالمي -كما جاء في بيان النادي-.

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واستطاع آل سويلم أن يقود النصر للتتويج بلقب الدوري السعودي للمحترفين الموسم الماضي، بعد أن قام بتدعيم صفوف الفريق بلاعبين مميزين، وجهاز فني قوي بقيادة البرتغالي روي فيتوريا.

ويحتل النصر المركز في ترتيب فرق الدوري السعودي برصيد 30 نقطة، متساويًا مع الهلال المتصدر، حيث يتبقى للأخير مباراة مؤجلة.

ويستعد النصر لمواجهة الاتفاق مساء يوم الجمعة المقبل، بالجولة الخامسة عشر، ضمن منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين.