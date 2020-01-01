تقارير - الأهلي يحاول خطف بلعمري من النصر والهلال

بلعمري يدخل اهتمامات الكبار في السعودية

كشفت تقارير صحفية، اليوم الخميس، عن رغبة أهلي جدة في تدعيم صفوف الدفاع خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

ويسعى الأهلي لاستعادة مستواه مرة أخرى للمنافسة على لقب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بعد النتائج المخيبة في الفترة الأخيرة.

تفشي فيروس كورونا خلال الأشهر القليلة الماضية تسبب في تعليق الأنشطة الرياضية في معظم بلاد العالم خوفًا على سلامة عناصر اللعبة.

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ووفقًا لما نشرته صحيفة " La Gazette Du Fennec" الجزائرية، اليوم الخميس، أن أهلي جدة السعودي يرغب في ضم جمال بلعمري مدافع الشباب.

وأشارت التقارير إلى أن إدارة الأهلي بالفعل تواصلت مع اللاعب خلال الفترة الأخيرة من أجل استطلاع رأيه بالانضمام للراقي.

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وتابعت الصحيفة أن بلعمري ضمن اهتمامات الهلال والنصر، صاحبا القمة والوصافة في الدوري السعودي للمحترفين.

وفي نفس السياق يسعى نادي الشباب في التعاقد مع الجزائري أيوب عزي مدافع أم صلال القطري ليحل مكان مواطنه بلعمري في حال رحيله.