النتائج المباشرة
الانتقالات

تقارير - إدارة الهلال توصلت إلى اتفاق مع وكيل أعمال كاريلو

آخر تحديث
التعليقات()
Twitter
أكدت وصول وكيل اللاعب إلى عاصمة المملكة العربية السعودية الرياض
ماجد جزر    فيسبوك      تويتر

أكدت تقارير صحفية سعودية توصل إدارة نادي الهلال السعودي إلى اتفاق مع وكيل أعمال الدولي البيروفي أندريه كاريلو للبقاء مع الفريق.

وقالت إذاعة "يو اف ام" بحسب مصادرها أن إدارة الزعيم اتفقت مع البيروفي إيليو ساساريتو، وكيل أعمال مواطنه أندريه كاريلو، لاعب فريق نادي الهلال، على تجديد تعاقده لمدة عام إضافي.

وكانت بعض التقارير قد أكدت وصول وكيل اللاعب إلى عاصمة المملكة العربية السعودية الرياض، لمناقشة مستقبل مواطنه مع الزعيم.

كاريلو تنتهي إعارته لصفوف نادي الهلال بنهاية الموسم الحالي من صفوف بنفيكا البرتغالي، حيث تسعى إدارة الزعيم لاستمراره بعد مستواه المتميز.

اختيارات المحررين

الهلال يمتلك رغبة جادة في استمرار كاريلو في صفوفه لمدة أطول، بعدما أظهر مستوى متميز بقميص الزعيم.

عودة جانيني وستانسيو للأهلي قبل مواجهة الفيصلي

وأشارت مصادر مقربة من كاريلو عن رغبته في الاستمرار مع الهلال، حيث سيتم حسم هذا الأمر خلال الأسبوعين المقبلين، قبل نهاية الموسم بنهاية شهر مايو الجاري.

إغلاق