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تقارير - إدارة الأهلي تتوصل إلى اتفاق لتجديد عقد أجايي

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تمكنت من التوصل إلى اتفاق مع اللاعب لتجديد تعاقده لمدة ثلاث سنوات مقبلة
ماجد جزر    فيسبوك      تويتر

أكدت تقارير صحفية مصرية توصل إدارة النادي الأهلي إلى اتفاق مع اللاعب الدولي النيجري جونيور أجايي لتجديد تعاقده مع الفريق.

التقارير أشارت إلى أن إدارة الأهلي تمكنت من التوصل إلى اتفاق مع اللاعب لتجديد تعاقده لمدة ثلاث سنوات مقبلة.

وكانت إدارة الأهلي قد نجحت خلال الفترة الأخيرة في تجديد عقود العديد من لاعبي الفريق على رأسهم التونسي علي معلول، عمرو السولية وكريم نيدفيد.

ومن المتوقع أن يتم الإعلان الرسمي من قبل إدارة النادي بتجديد تعاقدها مع اللاعب عقب مرحلة من المفاوضات.

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يُذكر أن جونيور أجايي الذي أنضم للنادي الأهلي في أغسطس 2016 قادماً من الصفاقسي التونسي، يُعد أحد الركائز الأساسية بالفريق نظراً لقيمته الفنية المميزة.

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