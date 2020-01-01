تقارير.. أنشيلوتي قد يُخلِّص برشلونة من لاعبهم المنبوذ

لكن ليس بالأكيد حتى الآن..

لا يزال كارلو أنشيلوتي يطمح إلى تعاقد فريقه إيفرتون مع مدافع خلال ما تبقى من سوق الانتقالات الصيفية الحالية، وبدأت أنظاره تتجه صوب أحد مدافعي برشلونة وفقًا لتأكيدات من الصحف الإسبانية.

إيفرتون من الناحية العملية لا يمتلك سوى الثنائي ياري مينا ومايكل كين في مركز قلب الدفاع، ومع ضغط المباريات وعدم وجود بديل فعلي لهما، يضغط المدرب الإيطالي لتأمين دفاعاته بشتى السبل.

أسماء كثيرة كانت على طاولة أنشيلوتي، مثل جابرييل وفيكايو تومورو، لكن الأول فضّل الانضمام إلى آرسنال والثاني رفض ناديه تشيلسي التخلي عنه ولو على سبيل الإعارة.

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هُنا بدأ اسم جان كلير توديبو في البزوغ، فهو أحد البدائل المطروحة أمام أنشيلوتي وإن كانت التقارير تؤكد قلق المدرب من التعاقد معه بعد مستواه المتواضع في تجربته القصيرة بشالكه الموسم الماضي.

ربما ستفرض الظروف من جهة، وإدراك أنشيلوتي صغر سن اللاعب من جهة أخرى، على إيفرتون التعاقد مع توديبو خصوصًا وأن العلاقة مميزة للغاية بين إدارة التوفيز ونظيرتها في برشلونة ولهما تاريخ طويل من الصفقات الهامة في العقد الماضي.

كومان في وضع غير مريح وليس واثقًا في إدارة برشلونة

الاختلاف الحالي في المقام الأول سيكون بأن إيفرتون يفضل التعاقد مع توديبو على سبيل الإعارة بينما يريد اللاعب نفسه وكذلك برشلونة التعاقد أن يرحل بصيغة انتقال دائم.

فولهام وليستر سيتي كانا من الطامحين في الحصول على توقيع صاحب الـ20 عامًا، إلا أن مطالبة إدارة برشلونة بمبلغ 25 مليون يورو لبيع اللاعب وقف حائلًا أمام انتقاله إلى أحدهما.

في كل الأحوال، تشير التقارير إلى أن إيفرتون لن يتسرع في قرار التعاقد مع توديبو حاليًا، وأنه سيظل خيارًا مطروحًا مع بدائل أخرى لشغل مركز قلب الدفاع.

يذكر أن إيفرتون افتتح موسمه بانتصارين على توتنهام ووست بروميتش جعلاه في صدارة ترتيب الدوري الإنجليزي بفارق الأهداف وبرصيد 6 نقاط.

كما تجدر الإشارة إلى أن توديبو نفسه يدرك بأنه خارج حسابات مدربه رونالد كومان، لذلك فهو الآخر يضغط من أجل الرحيل وعدم البقاء لموسم آخر حبيسًا لدكة البدلاء.