تقارير| آرسنال الأقرب لضم ديفيد ألابا

مدافع بايرن ميونيخ ديفيد ألابا يقترب من الانتقال إلى آرسنال

فيسبوك تويتر محمد عماد

ذكرت صحيفة الاندبدنت الإنجليزية أن نادي بايرن ميونيخ قد وافق على بيع لاعبه ديفيد ألابا لصالح آرسنال في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

اللاعب الدولي الأسترالي استطاع إحراز هدفين وصناعة مثلهما في 24 مباراة لعبها بالدوري الإسباني في الموسم الحالي.

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وكان البافاري قد أعلن مؤخرًا عن نجاحه في ضم المدافع الفرنسي لوكاس هيرنانديز قادمًا من أتلتيكو مدريد، ليبدأ مشواره مع البافاري من الموسم المقبل، مما أحاط الشكوك حول مستقبل ألابا في قلعة أليانز أرينا.

اللاعب البالغ من العُمر 26 عامًا كان قد أكد على أنه لا يمانع فكرة الانتقال لآرسنال.

وخاض ألابا مع بايرن ميونيخ 335 مباراة في مختلف المسابقات، وفاز بالبوندسليجا سبع مرات وبكأس ألمانيا ثلاث مرات وبدوري أبطال أوروبا مرة وحيدة، وذلك منذ صعوده للمشاركة مع الفريق الأول في عام 2010.

يذكر أن الصحافة الإسبانية كان قد ربطت ألابا أيضًا باحتمالية انتقاله إلى ريال مدريد.