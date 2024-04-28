تفوق على كريستيانو رونالدو مجددًا وحُرم من الهاتريك .. ليونيل ميسي يُبهر الجميع بالدوري الأمريكي

ميسي يواصل كتابة الأرقام القياسية!

واصل النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي هوايته المفضلة رفقة ناديه إنتر ميامي بالدوري الأمريكي، وذلك بعدما قاده لتحقيق الفوز على نيو إنجلاند برباعية مقابل هدف واحد.

ورفع إنتر ميامي رصيده إلى النقطة 21 في صدارة المجموعة الشرقية، ضمن منافسات الدوري الأمريكي، بعد تحقيقه الفوز السادس له من أصل 11 مواجهة، حيث تعادل في 3 وخسر مباراتين.

وشهدت المباراة حضورًا جماهيريًا ضخمًا، حيث وصل عدد المشجعين المتواجدين في الملعب الذي استضاف المباراة إلى 65 ألف و 612 مشجعًا.

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ميسي ينفجر في وجه نيو إنجلاند

في الوقت الذي كان إنتر ميامي متأخرًا بهدف، نجح ميسي في تسجيل هدف التعادل بالدقيقة 32 من عمر المباراة، بعد تمريرة رائعة من زميله روبرت تايلور، لتجعل النجم الأرجنتيني في مواجهة مع الحارس ليضعها بسهولة في المرمى.

وبتمريرة سحرية غير متوقعة من سيرجيو بوسكيتس، انفرد ميسي مجددًا بحارس نيو إنجلاند، ليضعها النجم الأرجنتيني بسهولة في المرمى بالدقيقة 67.

ووقف قفاز كاليندر حارس نيو إنجلاند أمام الهدف الثالث لميسي بعدما سدد كرة بالدقيقة 83 ليتصدى لها الحارس، ويُسددها زميله بنجامين كريماسكي الذي وضع الكرة في المرمى.

ولم يكتف ميسي بتسجيل هدفين، بل صنع الهدف الرابع لصديقه الأوروجوياني لويس سواريز بعد تمريرة داخل منطقة الجزاء ليُسددها سواريز بالدقيقة 88 وتحتضن الشباك.

ميسي يتفوق مجددًا على رونالدو

ونجح ميسي في التفوق مرة أخرى على النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب النصر، حيث وصل عدد أهدافه بدون ركلات جزاء إلى 723 هدفًا، في حين عدد أهداف الدون هو 721 هدفًا.

وأصبح ميسي أول لاعب في تاريخ الدوري الأمريكي يقدم 16 مساهمة في أول 7 مباريات له، في رقم لم يحققه أحد من قبل، ليتفوق على النجم الفرنسي تيري هنري والمكسيكي كارلوس فيلا.

ووصل ميسي إلى 1200 مساهمة تهديفية في مسيرته، قدمها خلال 1057 مباراة.