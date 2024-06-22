تفوق على رونالدو وكين.. مهاجم تشيكيا يحتل مكانة خاصة في اليورو!

مهاجم تشيكيا يتفوق على رونالدو...

تفوق باتريك شيك، مهاجم منتخب تشيكيا، على كبار مهاجمي القارة الأوروبية، وعلى رأسهم كريستيانو رونالدو، وهاري كين، في بطولة اليورو.

وقاد شيك، منتخب بلاده إلى تحقيق تعادلًا ثمينًا على حساب جورجيا، بهدف لمثله ضمن مباريات الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة يورو 2024، وسجل هدف التعادل.

وبعد هدفه اليوم أصبح شيك، أكثر اللاعبين تسجيلًا للأهداف في آخر نسختين من البطولة، برصيد 6 أهداف، متفوقًا على رونالدو، وكين أصحاب الخمسة أهداف لكل لاعب.

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وكان هاري كين، قد تمكن تسجيل هدفًا في النسخة الحالية من البطولة، ليصل إلى هدفه الخامس، ولكن لم ينجح رونالدو، حتى الآن في زيارة الشباك.

جدير بالذكر أن منتخب تشيكيا يستعد لنهاية مبارياته في دور المجموعات، أمام تركيا في لقاء مصيري، مساء الأربعاء القادم بينما سيلعب المنتخب البرتغالي أمام نظيره الجورجي في نفس اليوم.