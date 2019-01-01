تفوق هجومي كاسح للسد قبل مواجهة الدحيل في مباراة حسم دوري نجوم قطر

تأتي إثارة هذه المواجهة لآنها ستجمع بين المتصدر السد، والدحيل صاحب المركز الثاني

فيسبوك تويتر ماجد جزر

تنتظر جماهير الكرة القطرية مباراة حسم لقب دوري النجوم، عندما يواجه الدحيل منافسه السد على استاد عبد الله بن خليفة بنادي الدحيل.

وتأتي إثارة هذه المواجهة لآنها ستجمع بين المتصدر السد، والدحيل صاحب المركز الثاني، حيث يدخلها السد وفي رصيد 50 نقطة، أما الدحيل ففي المركز الثاني بـ 46 نقطة

ونجح السد في الفوز بالمباريات الـ10 الأخيرة، في حين فقد الدحيل 9 نقاط في تلك الفترة، ليفقد حامل اللقب تقدمه بخمس نقاط على "الزعيم".

ولم يذق الفريقان طعم الخسارة هذا الموسم إلا في مناسبة وحيدة، غير أن الدحيل تعادل في لقاءات مقابل اثنين للسد، وهو ما يظهر فارق النقاط الأربع بين الفريقين.

السد جمع هذه النقاط عقب فوزه في 16 مباراة وخسارته مرة واحدة وتعادله مرتين، وله 85 هدفاً واستقبلت شباكه 17.

أمام الدحيل فاز في 14 مباراة وخسر مرة واحدة أيضاً وتعادل في 4 مباريات، وله 47 هدفاً وعليه 14.

التفوق الرقمي الكاسح لنادي السد في الجانب الهجومي يعود إلى امتلاك الفريق العديد من اللاعبين أصاحب الطراز الرفيع على رأسهم المهاجم الجزائري بغداد بونجاح، المتربع على صدارة هدافي البطولة برصيد 35 هدف.

وبالتأكيد لا يقوم المهاجم الجزائري بهذا الدور الكاسح بمفرده، حيث يُعد أبرز مساعد له الدولي القطري أكرم عفيف صاحب وصافة هدافي الدوري القطري برصيد 23 هدف بالتساوي مع يوسف العربي لاعب الدحيل.

🏆الجولة الـ20 في @QSL



🔴 الدحيل 🆚 السد ⚪️⚫️

⌛️ 19:15 بتوقيت مكة المكرمة

🏟 ملعب عبدالله بن خليفة بنادي الدحيل

📺 قناة الكأس الرياضية



قمة الكرة القطرية🇶🇦 .. السد من أجل التتويج باللقب والدحيل للحفاظ على آماله 🏆 pic.twitter.com/1N5KMuSp7Y — جول العربي - Goal (@GoalAR) March 30, 2019

ويبتعد السد هذا الموسم بفارق كبير جداً عن أقرب منافس له على الأهداف التي سجلها في المنافسين، حيث يحل الدحيل وصيفاً أيضاً بتسجيله 47 هدف، وهو يعكس الفارق الهجومي الكبير بين كلا الفريقين.