"ما تفعله يغضبني" .. فينيسيوس يفاجئ مدافع سيلتا فيجو برد غير متوقع بعد اشتباكهما!

البرازيلي ينهي الأزمة بتصرف عقلاني

كشفت تقارير صحفية، كواليس الحوار الذي دار بين فينيسيوس جونيور، لاعب ريال مدريد، وأوسكار مينجويزا مدافع سيلتا فيجو، خلال مباراة الفريقين الأحد الماضي، في الجولة 28 من الدوري الإسباني "الليجا".

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وكان اللاعبان قد اشتبكا خلال إحدى الكرات المشتركة، نتيجة خطأ مينجويزا ضد فينيسيوس، ثم دفع الأخير، لاعب سيلتا فيجو، قبل أن يحصل الثنائي على بطاقتين صفراوين.

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وأوضحت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، كواليس الحوار الذي دار بين الجناح البرازيلي ومدافع سيلتا فيجو، والذي قال إلى فينيسيوس "يجب أن أوقفك.. يجب أن أوقفك"، لكنه تلقى توبيخًا من اللاعب البرازيلي ومن زميله لوكاس فاسكيز.

وأشارت الصحيفة إلى أن الصور أوضحت ماذا قال فينيسيوس بعد انتهاء الاشتباك، حيث رد: "آسف يا أخي، أنا فقط أحاول اللعب والاستمرار، إذا أمسكتني وبعد ذلك ذهبت حسنًا، لكنك تستمر في الإمساك بي وفعلت ذلك بطريقة أغضبتني".

يذكر أن اللقاء انتهى بفوز ريال مدريد برباعية نظيفة، افتتحها فينيسيوس جونيور وختمها أردا جولر، بينما تكفل ثنائي سيلتا فيجو، باناديرو وكارلوس دومينيجز بتسجيل هدفين بالخطأ في شباكهما.ويتصدر ريال مدريد حاليًا جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 69 نقطة، بفارق 7 نقاط عن جيرونا الوصيف، و8 عن برشلونة الثالث.