تفسير منطقي للاتحاد و"غريب" للنصر .. لغز الهدوء ما قبل كلاسيكو دوري روشن يثير التساؤلات!

قبل كلاسيكو الجوهرة المشعة بين الاتحاد والنصر..

وجه الإعلامي الرياضي تركي العجمة، سؤالًا حول سر الهدوء الغريب الذي يحيط بأجواء ما قبل مباراة الكلاسيكو بين الاتحاد والنصر، مساء الجمعة، على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية بجدة، ضمن حساب الجولة الثالثة عشرة من دوري روشن السعودي.

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ويتزعم الاتحاد صدارة جدول دوري روشن، برصيد 33 نقطة، بعد مرور اثنتي عشرة جولة، بينما يأتي النصر في المركز الثالث، برصيد 25 نقطة، مبتعدًا بفارق ست نقاط عن الهلال صاحب الوصافة.

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وتساءل العجمة، عبر برنامج "كورة"، حول سر الهدوء غير المعتاد قبل الكلاسيكو، ليرد الناقد أحمد العقيل، قائلًا إنه بالنسبة للاتحاد، فإن تغير الفكر في النادي بشكل كامل، هو سبب ذلك الأمر، ومثلما تم انتقاد الفريق بشكل كبير والإدارة التنفيذية في فترة سابقة، أصبح الآن الفرنسي لوران بلان، المدير الفني للعميد، هو المتحكم في الشق الفني بشكل كامل، والرئيس التنفيذي في العمل الإداري، وكذلك رئيس النادي، وليست هناك تصريحات يريدون بها الخروج من الملعب.

وأبدى العقيل إعجابه الكبير بسياسة الاتحاد في التعامل مع خسارة كلاسيكو الهلال، في الجولة الرابعة، بعد شوط أول كان كارثيًا، مبينًا أن الاتحاد تجاوز الأمر سريعًا، وتعامل مع المباريات التالية، كأنه لم يكن خاسرًا للقمة.

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من ناحية أخرى، أعاز العقيل، الهدوء في نادي النصر، إلى سرعة الأجواء في النادي، التي تجعله لا يستطيع اللحاق بالتعليق على الأحداث، بين مباراة آسيوية ثم محلية، ثم آسيوية جديدة، فلا يلحق بالخروج من خارج الملعب، مضيفًا "النصر وإن خسر أمام السد، فالجميع كان يرى أن المدرب ستيفانو بيولي دخل اللقاء وهو يفكر فيما يفعله بمباراة الاتحاد، شاهدنا سيماكان وكريستيانو رونالدو خارج المباراة، وأوتافيو على مقاعد البدلاء، وحتى مع الخسارة من السد ورد فعل الجمهور والإعلام النصراوي، إلا أن التفكير في لقاء الاتحاد؛ كون التعادل أو الخسارة ستصعب عليه المنافسة على الدوري بشكل كبير".

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ونوّه العقيل بأن جمهوري الفريقين أيضًا لا يقومان بتصعيد الأمور مثل العادة، ولكن يُتوقع أن تقام مباراة كبيرة، سيتم الحديث بشأنها خلال أيام فترة التوقف الدولي، علمًا بأن الكرة السعودية ستتوقف لفترة طويلة، تستمر حتى يناير المُقبل، عقب انتهاء منافسات الجولة الثالثة عشرة، بسبب استعداد المنتخب السعودي للمشاركة في بطولة كأس الخليج العربي (خليجي 26).