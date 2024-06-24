تفاصيل عرض الاتحاد "الجنوني" للتعاقد مع نجم المغرب

جديد ميركاتو نادي الاتحاد..

قدّم مسؤولو نادي الاتحاد السعودي، عرضًا "جنونيًا"؛ لحسم صفقة مغربية مهمة، استعدادًا للموسم الرياضي الجديد 2024-2025.

الاتحاد عانى من تراجع كبير في النتائج، خلال الموسم الرياضي الماضي؛ والذي ودعه بـ"صفر بطولات"، مع الفشل في التأهل إلى أي مسابقة قارية في 2024-2025، بعد احتلاله "المركز الخامس" في جدول ترتيب دوري روشن السعودي للمحترفين.

ووفقًا لصحيفة "الخليج"، عرض العملاق السعودي على نظيره الإماراتي العين، مبلغًا يُقدر بـ20 مليون دولار؛ لشراء عقد المهاجم المغربي سفيان رحيمي.

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الصحيفة الإماراتية كشفت عن أن رحيمي "28 سنة"، الحاصل على جائزتي "أفضل لاعب وهداف" النسخة الأخيرة من مسابقة دوري أبطال آسيا، سيوقع على عقود تربطه بالاتحاد، لمدة 3 سنوات قادمة حتى 2027؛ حال إتمام الصفقة.

وأشارت الصحيفة إلى أن إدارة نادي العين، تدرس العرض الاتحادي الضخم - حاليًا -؛ وذلك قبل أن تتخذ قرارها النهائي، سواء بالموافقة عليه أو رفضه.

رحيمي الذي يجيد في "الجناح الأيسر"، قبل أن يتحوّل إلى مركز "قلب الهجوم"، في الموسم الرياضي الماضي، يلعب في صفوف العملاق الإماراتي منذ صيف 2021؛ مسجلًا 46 هدفًا وصانعًا 39 آخرين، في 107 مباريات رسمية بمختلف المسابقات.